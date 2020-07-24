"Рукоблудие с разрешения государства?" В сети высмеяли идею "порно через Госуслуги"

И понятно, что не заметить её россияне не могли. А уж для комментариев в соцсетях тут прямо ягодная поляна.

«Нет слов, одни междометия и те матерные! Поэтому, пи-пи-пи…» – не понимает для чего нужна эта инициатива россиянин.

«А когда узаконят доступ к работницам интимных услуг? Надоела эта неорганизованность. Хочу, чтоб выйдя вечером за пивом в магазин, я мог зайти по пути в соответствующее заведение, и вернуться домой удовлетворённым», – иронизирует ещё один читатель.

«Оставьте, как есть, не нужно трогать святое», – призывает москвич.

«Давно пора. Порнография должна быть социально ответственной!» – и вновь в комментарии звучит нескрываемая ирония.

«Госуслуги теперь будут контролировать киберпроституцию?» – уточняет студент.

«А я-то считала "Госуслуги" – это нечто, а оказалось – для порносайта… Ещё для голосования за Едро. На фига мне такие "услуги"?» – не понимает девушка.

«Обычное рукоблудие с разрешения государства? Вы это серьёзно? Я чую мы в шаге от разрешения на подтирание зада», – в шоке петербуржец.

«За просмотр порно будут сдирать деньги, с отчислением в налоговую. И все смотревшие будут на учёте, как иностранные агенты. К этому идём. Скоро у нас как в СССР секса не будет», – считает профессор.