"Рукоблудие с разрешения государства?" В сети высмеяли идею "порно через Госуслуги"

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), прямо скажем, удивил. В исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ содержатся рекомендации по регулированию распространения порнографии в интернете. В частности, предлагается разделить эту продукцию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная». К последней они отнесли детскую порнографию и изнасилования.
Так вот авторы исследования предлагают разрешить просмотр «незапрещённого» порно совершеннолетним. Среди вариантов реализации этого они указали разработку сайтами с фильмами для взрослых системы верификации пользователей или вход через систему ЕСИА. Фильтрация контента при этом должна проводиться на сетях операторов с помощью оборудования, обязательного к установке.
Говоря русским языком, предложено легализовать доступ к порно через сайт Госуслуг.
И понятно, что не заметить её россияне не могли. А уж для комментариев в соцсетях тут прямо ягодная поляна.
«Нет слов, одни междометия и те матерные! Поэтому, пи-пи-пи…» – не понимает для чего нужна эта инициатива россиянин.
«А когда узаконят доступ к работницам интимных услуг? Надоела эта неорганизованность. Хочу, чтоб выйдя вечером за пивом в магазин, я мог зайти по пути в соответствующее заведение, и вернуться домой удовлетворённым», – иронизирует ещё один читатель.
«Оставьте, как есть, не нужно трогать святое», – призывает москвич.
«Давно пора. Порнография должна быть социально ответственной!» – и вновь в комментарии звучит нескрываемая ирония.
«Госуслуги теперь будут контролировать киберпроституцию?» – уточняет студент.
«А я-то считала "Госуслуги" – это нечто, а оказалось – для порносайта… Ещё для голосования за Едро. На фига мне такие "услуги"?» – не понимает девушка.
«Обычное рукоблудие с разрешения государства? Вы это серьёзно? Я чую мы в шаге от разрешения на подтирание зада», – в шоке петербуржец.
«За просмотр порно будут сдирать деньги, с отчислением в налоговую. И все смотревшие будут на учёте, как иностранные агенты. К этому идём. Скоро у нас как в СССР секса не будет», – считает профессор.
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Рубрика: Общество