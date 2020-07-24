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Елену Беркову прооперировали на Украине

Порнозвезда восстанавливается после перенесенной операции по удалению гланд

Фото: Global Look Press

Елена Беркова

Порнодива и певица Елена Беркова решила навестить родителей на Украине. Она приехала к родным и едва не потеряла сознание. На Украине у звезды сильно заболело горло. Лене стало трудно дышать, в какой-то момент она едва не потеряла сознание.

Беркова обратилась за помощью к медикам, которые, осмотрев певицу, настояли на срочной операции. Порнодиве удалили гланды. Сейчас Лена восстанавливается после перенесенного хирургического вмешательства. Артистка признается, что должна была записывать новую песню. Но запись пришлось отложить: петь она сейчас не в состоянии.

Рубрика: Шоу-бизнес

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