Каверин Дмитрий
Сегодня, в 12:36

В России предложили допускать на порносайты через госуслуги

В рамках инициативы предлагается разделять порнографический контент на "незаконный" и "не запрещенный законом"

Фото: Global Look Press

В России предлагают ужесточить доступ к порнографии, а также допускать на сайты для взрослых только после подтверждения возраста через госуслуги.

Как пишет «Коммерсантъ», подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) после проведения исследования о распространение порнографии в интернете разработал ряд рекомендаций для России.

В рамках инициативы предлагается разделять порнографический контент на «незаконный» и «не запрещенный законом» и открыть доступ к последнему только совершеннолетним, также предлагается рассмотреть обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах. 

К «незаконной» авторы инициативы отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. Вторую категорию порнографии авторы инициативы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера». 

Как заявил исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов, главной задачей экспертов является «обезопасить детей от деструктивного контента». 

В качестве одного из вариантов контроля авторы указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.

Ряд экспертов сомневается в подобном решении, указывая на то, что вряд ли многие сайты решатся на введение подобных способов подтверждения возраста.

Сейчас в России изготовление и оборот любой порнографии запрещены законом, однако частный просмотр любого контента подобного рода не возбраняется. 

Рубрика: Общество

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