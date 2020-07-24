Госвуз потратит 12 млн на анализ протестного потенциала молодежи в интернете

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил тендер на программное обеспечение, которое смогло бы анализировать риски вузов. Заявку на сайте госзакупок обнаружили специалисты «Роскомсвободы».

12 миллионов рублей потратят на ПО, в технических характеристиках которого должна быть возможность сбора данных как из открытых ресурсов в Сети, так и из невидимых сетей и даркнета.

Искусственный интеллект должен уметь предупреждать критических события в течение часа, а также на анализе больших данных определять важность той или иной информации.

В тендере прописаны и направления риск-анализа молодежной среды. Среди них выделение лидеров мнений, анализ протестного потенциала, анализ напряженности в вузах страны.