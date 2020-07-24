Сахмеев Владимир
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Госвуз потратит 12 млн на анализ протестного потенциала молодежи в интернете

Программное обеспечение, описанное в тендере, должно уметь предсказывать критические события за час до их свершения

Фото: Global Look Press

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил тендер на программное обеспечение, которое смогло бы анализировать риски вузов. Заявку на сайте госзакупок обнаружили специалисты «Роскомсвободы».

12 миллионов рублей потратят на ПО, в технических характеристиках которого должна быть возможность сбора данных как из открытых ресурсов в Сети, так и из невидимых сетей и даркнета.

Искусственный интеллект должен уметь предупреждать критических события в течение часа, а также на анализе больших данных определять важность той или иной информации.

В тендере прописаны и направления риск-анализа молодежной среды. Среди них выделение лидеров мнений, анализ протестного потенциала, анализ напряженности в вузах страны.

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