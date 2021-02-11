Отчисленные за аресты на митингах студенты в Астрахани подают в суд на вуз

Двое студентов, отчисленных из Астраханского государственного университета, подали иски в суд. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста Ярослава Павлюкова.

Вера Иноземцева и Александр Мочалов были задержаны на акции в поддержку политика Алексея Навального. На них были составлены протоколы за нарушение установленного порядка участия в массовом политическом мероприятии.

При этом Иноземцева обжаловала судебное решение, а Мочалов оплатил штраф.

Ранее ректор АГУ заявлял, что вынужден отчислить троих студентов «с болью в сердце», но якобы в соответствии с внутренними порядками в университете.

Адвокат также отметил, что в вузе нарушили всю процедуру отчисления. Студентов не оповестили заранее об отчислении и не потребовали от них письменных объяснений.

«Объяснительную они должны были потребовать с меня, начиная с 8 февраля. А они составили на меня акт об отказе давать объяснительную и отчислили задолго до того, как это объяснение должно было быть дано, согласно их же правилам», — цитирует издание студента Мочалова.

Во вторник издание Sota Vision сообщало, что их фотокорреспондента Василия Ворону вызвали в упраление безопасности РГУ нефти и газа имени Губкина, где он обучается. Ему грозит выговор за задержание на митинге в поддержку Навального, хотя он был задержан без протокола и присутствовал на мероприятии как журналист.

После трех выговоров студента могут отчислить, согласно правилам внутреннего распорядка вуза.