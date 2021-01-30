В Астрахани ректор “с болью в сердце” отчислил студентов, поддержавших Навального

В Астраханском госуниверситете отчислены трое студентов, которые были задержаны на прошлой неделе во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, пишет Znak.com со ссылкой на публикацию ректора вуза Константин Маркелов в соцсети.

«После событий 23-го января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов, — пишет Маркелов в сообществе “Прямая линия с Ректором АГУ”. — Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться».

Следом он разместил рассуждение о молодости, максимализме и предложил «минимизировать потери, которые могут произойти». После заявил, что вуз открыт для диалога с любым политиком, а мнения должны высказываться «законным» образом.

Имена отчисленных не сообщаются, но под постом студентка по имени Вера Иноземцева написала: «Константин Алексеевич! Трудно признать, но с болью в сердце я буду писать заявление в суд». На это ректор Маркелов ответил: «Это ваше право, Вера ...»