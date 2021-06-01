В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

Законопроект, закрепляющий общие требования к просветительской деятельности, осуществляемой на территории России вступил в силу с 1 июня.

Согласно документу, под просветительской деятельностью подразумевается совершаемая вне образовательных программ деятельность, целью которой является распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». Новый закон позволит властям запрещать не входящие в образовательную программу лекции и семинары, а также регламентирует международное сотрудничество высших учебных заведений

Инициатива фактически запрещает любое образование, не одобренное государственными органами. Она не будет распространяться на школьную программу и вузы, однако затронет множество лекций и семинаров различных общественных организаций.

По мнению инициаторов законопроекта, просветительская деятельность «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде» разного рода пропагандистских мероприятий, в том числе «поддерживаемых из-за рубежа и направленных» на дискредитацию проводимой Россией политики.

Против принятия данного закона выступила РАН, деятели культуры и просветители.

По словам режиссёра, правозащитника, члена СПЧ при президенте РФ Александра Сокурова, парламент не должен принимать такие законы. «Это просто отрава для людей, которые не могут не думать и не размышлять, борьба против них», — считает он. Подобные инициативы, по его мнению, позволяют «квалифицировать как террористический акт любое размышление и любое несогласие» с принятой точкой зрения государства. Он добавил, что закон затронет все просветительские площадки и платформы, в первую очередь молодёжную среду, высшие учебные заведения, газеты, телевидение, радиовещание, и все пространства, где люди думают и рассуждают.