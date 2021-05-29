"Парламентская газета" удалила фейк о запрете получения загранпаспортов не в РФ

«Парламентская газета» отредактировала статью, в которой ранее утверждала, будто граждане РФ больше не будут иметь возможность оформить загранпаспорт без приезда в Россию. Ранее на то, то эта информация не соответствует действительности, обратил внимание Sobesednik.ru.

В новой редакции текста журналисты, как и раньше, ссылаются на Приказ МВД России от 31 марта 2021 г. №186, однако сама интерпретация документа теперь изменена на прямо противоположную той, что давалась изданием парой часов ранее: «Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами», — говорится в тексте теперь. На этот раз утверждение справедливо.

После многочисленных замечаний со стороны юристов «Парламентская газета» также отдельно прописала: «Полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения. Об этом говорится в статье 8 ФЗ от 15.08.1996 г. 114 ФЗ по порядке выезда из Российской Федерации и въезда в российскую Федерацию. Сама процедура описана в регламенте, утвержденном МИД». Ранее на всё это указал Sobesednik.ru.