"Парламентская газета" запустила фейк о выдаче загранпаспортов только в России

Издание «Парламентская газета» сообщило о том, что, согласно новому приказу МВД, загранпаспорта россияне якобы смогут получать только предварительно вернувшись в Россию. Это неправда, обращает внимание юрист Анастасия Буракова в своем Telegram-канале: «МВД регламентирует выдачу паспортов внутри страны, МИД — за границей».

Газета ссылается в своей статье на Приказ МВД России от 31 марта 2021 г. №186: «Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. Однако последним для этого всё равно придётся приехать в Россию» (данное утверждение не соответствует действительности, — прим. Sobesednik.ru).

Это фейк. В самом документе, который вступит в силу 30 мая, как убедился Sobesednik.ru, речь идет совсем о другом: в Россию придется вернуться тем, кто желает оформить загранпаспорт, но у кого нет обычного паспорта: «Если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и предоставить его в качестве документа, удостоверяющего личность», — говорится в тексте приказа.

Г-жа Буракова, в свою очередь, напоминает, что проживающие за рубежом граждане РФ получают загранпаспорта в соответствии с Приказом МИД России от 12.02.2020 N 2113:

«Более того, ст. 8 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" гарантирует выдачу паспорта за пределами России в консульских учреждениях», — добавляет она, объясняя, что всем проживающим за границей россиянам можно «выдохнуть» — «никого в Россию за новым загранником не выманивают».

Отметим, что фейк «Парламентской газеты» со ссылкой на её публикацию распространил и официальный печатный орган правительства Российской Федерации «Российская газета».