Бывшая жена Путина проиграла суд Burger King и лишилась 5,5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал компании «Меридиан», принадлежащей бывшей супруге президента РФ Людмиле Очеретной (Путиной), в иске к сети Burger King, обратил внимание на соответствующее решение Sobesednik.ru.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – сказано в решении суда.

Как мы сообщали ранее, «Меридиан» требовал от ООО «Бургер Рус» (владеет франшизой Burger King в России) 5,5 млн рублей. Отмечалось, что компания задолжала деньги за субаренду помещений на Воздвиженке еще в 2017 году. На тот момент размер фиксированной арендной платы составлял 1,7 млн рублей.

В итоге компания погасила долг только в 2020 году, к тому моменту сумма пеней за просроченную задолженность составила 5,5 млн рублей. Компания Людмилы Очеретной направила письмо с требованием оплатить эту сумму, но Burger King ответил отказом.

Суд же решил, что «Меридиан» пропустил срок исковой давности, который в данном случае составляет 3 года. И отказал в иске.

Как сообщалось, похожие исковые заявления были поданы к японскому ресторану «Ваби Саби» и ООО «Галерея Алекс» (0,5 млн и 1,1 млн рублей соответственно). Они пока не рассмотрены.

Экс-супруге российского президента принадлежит 99% доли в ООО «Меридиан» (1% находится у Татьяны Шестаковой). Эта компания занимается управлением недвижимостью. Интересы женщины есть и в сфере микрозаймов – «Меридиан» владеет 7% доли в микрофинансовой организации CarMoney. Контроль над ней осуществляется через кипрскую компанию Carmoney CY LTD – этому офшору принадлежит 100% акций микрофинансовой организации.

Людмила Очеретная (урожденная Шкребнева) ранее состояла в браке с президентом России Владимиром Путиным. В 2013-м пара заявила о разрыве после 30 лет совместной жизни. Соответствующее интервью было ими дано в антракте премьеры балета «Эсмеральда» в Кремле. При этом Путин заявил, что они с Людмилой и после развода навсегда останутся близкими людьми.

– Да, можно сказать, это цивилизованный развод, – подтвердила Путина.

Несколько лет спустя бывшая первая леди вышла замуж за руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома «Литературная учеба» Артура Очеретного и взяла его фамилию. Об этом стало известно из финансовой отчетности компаний. В них женщина именовалась как Людмила Александровна Очеретная.

По данным «Собеседника», бывшая супруга российского президента проживает в Москве.