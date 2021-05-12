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11 мая, вторник

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Компания экс-жены Владимира Путина подала в суд на Burger King

Политика - Деньги
23:35, 12 мая 2021

Компания экс-жены Владимира Путина подала в суд на Burger King
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Компания «Меридиан», принадлежащая бывшей супруге президента Людмиле Очеретной (Путиной), подала три иска к компаниям, задолжавшим ей деньги, обратил внимание Sobesednik.ru.

Самую большую сумму (5,5 млн рублей) «Меридиан» требует с ООО «Бургер Рус», которое владеет сетью Burger King в России. В иске говорится, что компания задолжала деньги за субаренду помещений на Воздвиженке. Соответствующий договор был заключен в 2014 году.

Аналогичные иски поданы к японскому ресторану «Ваби Саби» и ООО «Галерея Алекс» (0,5 млн и 1,1 млн рублей соответственно). Заседания по исковым заявлениям назначены на май-июль.

Экс-супруге российского президента принадлежит 99% доли в ООО «Меридиан» (1% находится у Татьяны Шестаковой). Фирма занимается управлением недвижимостью. 2020 год она закончила с прибылью в 13,1 млн рублей.

В свою очередь «Меридиан» владеет 7% доли в микрофинансовой организации CarMoney. Об этом говорится в списке акционеров (участников) МФО, на которую обратил внимание Sobesednik.ru. Контроль осуществляется через кипрскую компанию Carmoney CY LTD – этому офшору принадлежит 100% акций микрофинансовой организации.

В отчете указывается, что Людмила Очеретная проживает в городе Москве.

«Очеретная Людмила Александровна является участником, владеющим 99% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан», – сказано в пояснении.

Людмила Очеретная (урожденная Шкребнева) была замужем за Владимиром Путиным около 30 лет. В 2013-м пара заявила о разрыве. Несколько лет спустя экс-первая леди вышла замуж за руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома «Литературная учеба» Артура Очеретного и взяла его фамилию. Об этом стало известно из финансовой отчетности компаний. В них женщина именовалась как Людмила Александровна Очеретная.

Теги: #Путин

Рубрика: Деньги

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