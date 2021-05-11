Ведущий "Дневника хача" Амиран Сардаров потерял на шаурме больше 24 млн рублей

Модная закусочная, которую блогер рекламировал на Прямой линии с Владимиром Путиным, работает в убыток, несмотря на эксклюзивные условия.

Сеть «Шаурму х@чу» Амирана Сардарова закончила 2020 год с убытком в 24 миллиона рублей. На эту информацию, которая приводится в базе данных юридических лиц, обратил внимание Sobesednik.ru. В 2019 году дела шли немногим лучше – компания оказалась в минусе на 18 миллионов рублей.

При этом сеть ведущего блога «Дневник Хача» имеет эксклюзивные условия. Это единственный общепит на территории автовокзала «Саларьево». В местном зале ожидания у «Шаурму х@чу» нет конкурентов. Так же шаурмичная Сардарова первой открылась на автовокзале «Северные ворота», ещё до того, как ремонт павильонов был закончен.

Ранее ведущий блога «Дневник Хача» фотографировался напротив своих заведений с мэром Собяниным.

В 2019 году, в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным, Сардаров получил возможность задать вопрос, но использовал ее для рекламы сети закусочных.

– Молодец, воспользовался для того, чтобы прорекламировать товар, и правильно сделал, – отреагировал тогда Владимир Путин.

После этого в меню «Шаурму х@чу» появилась шаурма «Президентская» за 350 рублей.

Сетью закусочных распоряжается ООО «Комплекс», которой Сардаров владеет на пару с Максимом Ивановым, сыном экс-сенатора от Приморья Игоря Иванова.