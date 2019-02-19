Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене

«А вам точно дадут об этом написать?» – на просьбу дать комментарий первым делом поинтересовалась у «Собеседника» адвокат Екатерина Гордон, к которой обратилась за юридической помощью Анастасия Бочарова, первая супруга Очеретного...

досье

«В юридическую компанию «Гордон и сыновья» обратилась Анастасия Валерьевна Бочарова. В гражданском браке с бизнесменом Артуром Сергеевичем Очеретным в 2007 году был рождён М. А. Очеретный. После расставания остались нерешенными вопросы, связанные с алиментами, местом жительства и порядком общения их общего ребенка... Подписывать соглашения мирно г-н Очеретный отказался и, по словам Анастасии, сообщил ей, что никаких нужных ей решений в судах она не получит... Компания «Гордон и сыновья» надеется, что разбирательство между Анастасией и Артуром пройдет цивилизованно».

Юридическая компания «Гордон и сыновья».

Анастасия согласилась рассказать о том, из-за чего решила подать на бывшего мужа в суд, но лишь при обязательстве: ее слова не исказят, а текст будет согласован. Еще спустя день она прислала письмо, которое мы цитируем практически без правок.

«С Очеретным Артуром Сергеевичем мы состояли в гражданском браке. В совместном браке у нас родился ребенок.

С Очеретным А. С. у нас было совместно нажитое имущество, а именно квартира в Москве и земельный участок в поселке «Монтевиль». На момент расставания Очеретный пообещал, что оформит на меня купленную для нашей семьи квартиру, в которой я сделала ремонт, и земельный участок в «Монтевиле», а также утверждал, что возьмет полное финансовое обеспечение меня и ребенка на себя.

По факту он меня обманул. Ничего из вышеперечисленного не получили ни я, ни ребенок. Он платил только алименты на содержание ребенка, которых хватало лишь на продукты и предметы первой необходимости для ребенка.

На мои вопросы, почему он не оформил квартиру и землю на нас с ребенком по нашей договоренности, он ответил, что земля больше ему не принадлежит, а квартирой владеет его новая супруга.

С начала 2017 года Очеретный перестал платить и алименты, объяснив это тем, что он меня наказывает за мои вопросы о совместно нажитом нами имуществе. На протяжении двух лет я пыталась объяснить Очеретному о его обязательствах, а летом 2018 года я сообщила ему, что собираюсь подать на него в суд на взыскание алиментов. В ответ Очеретный заявил, что в таком случае объявляет мне войну.

В сентябре 2018 года была попытка с его стороны отобрать у меня ребенка. Мне пришлось обратиться в полицию, так как ребенка не привезли домой и забрали у него телефон. Только после этого он на следующий день привез ребенка.

После этого случая я поняла, что он от слов перешел к делу, и я обратилась в суд по установлению места жительства ребенка, когда он находится с Очеретным, а также по порядку общения ребенка с отцом. Одновременно я обратилась в суд и получила приказ о принудительном взыскании с него алиментов со всех его доходов в размере 25%. Как только он узнал об этом, то установил свой общий доход не больше 100 тыс. рублей в месяц.

На протяжении судебного разбирательства Очеретный не раз угрожал мне и заявлял, что нужных мне решений в суде я не получу. Последняя угроза о применении ко мне силы поступила уже в феврале 2019 года, на что было написано соответствующее заявление в полицию. Его угрозы я воспринимаю всерьез, зная его вспыльчивый характер.

На суде адвокат Очеретного попросила судью сделать дело закрытым, якобы данный процесс может нарушить безопасность ребенка, при этом со стороны самого Очеретного не было предпринято никаких мер по защите ребенка. Органы опеки по фактическому месту жительства меня и ребенка заявляли, что мои требования адекватны и что они не видят препятствий для удовлетворения судом моего иска. Иск заключался в следующем: чередуем выходные и каникулы, а не так, как было на протяжении всего времени, когда он забирал ребенка в любое удобное ему время, зачастую даже не преду-преждая меня об этом.

Однако в итоге судья и органы опеки с обеих сторон поддержали позицию Очеретного в полном объеме, как он и обещал. При этом не были учтены пожелания самого ребенка (он поддержал мое исковое заявление), а также не было исследовано место проживания самого Очеретного ни со стороны опеки по месту его прописки, ни со стороны опеки фактического проживания меня и ребенка.

Объяснений принятого судьей решения не было. Я подала апелляцию, так как решением суда я не удовлетворена и считаю его необъективным».

– Настя устала, что ребенка забирали, когда вздумается, и не всегда вовремя отдавали, – объясняла адвокат Екатерина Гордон в интервью журналу «СтарХит». – Я лично общалась с Очеретным: он производил впечатление адекватного человека. На суде, к сожалению – как он, по словам Насти, ей и обещал, – начали твориться чудеса... Могу сказать, что имя Людмилы упоминалось очень часто и, несмотря на то, что опека даже не изучила место жительства Очеретного, суд слово в слово принял его предложение... Это всего лишь битва за адекватный график общения с ребенком, но я считаю, что и в таких небольших вопросах нельзя пренебрегать законом и ссылаться на влиятельных родственников.

Екатерина Гордон

P. S. «Собеседник» готов предоставить слово самому Артуру Очеретному и непременно познакомит читателей с окончательным решением суда. Надеемся, оно устроит обе стороны и, главное, ребенка.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2019 под заголовком «"Очеретный заявил, что объявляет мне войну"».