"Испугался, что "Абрау" покупать перестанут": Титову врезали за донос на самогонщиков

Россияне стали чаще интересоваться покупкой самогонных аппаратов.

Количество поисковых запросов о том, где купить и как выбрать самогонный аппарат, в 2020 году увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента России.

Авторы доклада указывают: в 2020 году в «Яндексе» зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 миллиона).

Для чего сделан этот доклад – не сообщается, но совершенно очевидно, что постепенно народ переходит с акцизного алкоголя на изготовленный дома ввиду того, что он просто дешевле и, к тому же, многие могут гнать самогон хорошего качества.

Ну а почему все это происходит, Титову отлично объяснили люди в своих комментариях в соцсетях.

«Чем дороже водка, тем вернее «переход» на самогон», – считает россиянин.

«Так вы акцизы на крепкий алкоголь больше повышайте. Спрос на самогон пропорционально растет», – поддерживает его еще один житель страны.

«Правительство повышает акцизы на алкоголь, табак, и хочет, чтобы население исправно пополняло бюджет, покупая эту продукцию. Алло, правительство, «мозг» включи, если он ещё присутствует!» – звучит буквально крик от читателя в адрес ведомства Мишустина.

«Короче, ждём очередного увеличения акцизов на спирт», – делает вывод из новости москвич.

«Нет, эти заявления, похоже, к обложению самогонщиков налогом», – предполагает другой россиянин.

«Боже мой, как мне нравится слушать из уст виноделов такие милейшие слова –приучать к вину, воспитывать культуру питья, продегустировать настоящий напиток… Тьфу, называйте вещи своими именами – подсадить на алкоголь!» –Титову вспомнили его прямое отношение к производству алкоголя.

«Испугался, бедный, что «Абрау» покупать перестанут. В Горбачёвские времена мы такое уже проходили, результат известен... Опять товарищи руководители не с той стороны заходят. Нужно с пропаганды здорового образа жизни начинать, а не с лоббирования интересов производителей алкашки...» –считает россиянин.

«Предлагаю заодно запретить хлебопечки, что это то за баловство такое – самим себе хлеб печь, в обход производителей! И еще массу всего лишнего для народа. Этот жираф большой, ему точно виднее, где еще можно потуже затянуть пояс – на шее народа», – подкидывает новую «идею» властям россиянка.