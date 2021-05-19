"Может, кота выгнать, пока налогом не обложили?": в Cети высмеяли новую инициативу Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных. Помимо этого, дано поручение создать регламент содержания и разведения домашних и диких животных.

В документе отмечается, что также требуется определить порядок передачи питомцев в приюты и наладить систему реагирования на обращения об издевательствах над животными.

Конечно, нововведение не могло не остаться незамеченным в интернете. И в соцсетях посыпались как шутки, так и предположения, для чего это все затевается.

«Если президент «зажигает», значит это кому-нибудь нужно... Решили таким образом начать сбор средств на строительство нового авианосца. 500 миллиардов где-то нужно искать», – предположил первый комментатор.

«Бедная власть! Уже не знает как людей ободрать! Налог на животных будет? По количеству лап или длине хвоста?» – солидарны с первым.

«Шутки шутками, а медстраховка собаки в Канаде 60 долларов в месяц. Это 700 долларов в год», – приводит факты из жизни других государств собачник.

«Может, кота сразу из дома выгнать, пока не учли и налогом не обложили?» – предлагает любитель домашних животных.

«Так, а мне аквариумных рыбок каждую отдельно регистрировать? Или можно всем табором?» – уточняет любитель безногих домашних животных

«А курица домашним животным считается? Просто если я вдруг ее на суп захочу пустить – штраф за жестокое обращение ожидать?» – и вновь уточнение у власти.

«Интересно, а нательные вши тоже будут считаться «домашними животными»?» – вопросов пока больше, чем ответов.

«Экономику наладил. Теперь о животных позаботится. Вот какой у нас замечательный президент!» – Путин нашел ироничную поддержку электората.