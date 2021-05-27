В ЛНР против Протасевича заведено уголовное дело об участии в террористической организации

В самопровозглашенной Луганской народной республике генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении задержанного в Минске активиста и создателя канал Nexta Романа Протасевича, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В ведомстве заявили, что летом 2014 года Протасевич участвовал в боевых действиях батальона «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией.

Утверждается, что с зимы 2015 года она находился в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов» и вел боевые действия на Донбассе.

«Протасевич Роман Дмитриевич, применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры», – цитирует агентство заявление генпрокуратуры ЛНР.

О том, что Протасевич воевал на стороне «Азова» 26 мая сообщил удерживающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко.