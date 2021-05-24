Рогозин раскритиковал Маска за несодержательное выступление на форуме Кириенко

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявляет, что не впечатлился выступлением своего главного имиджевого конкурента, американского предпринимателя Илона Маска, который также активно занимается темой космических исследований в своей компании SpaceX. На кремлевский форум, проводимый первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко при модерации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позвали Маска — он стал главной звездой мероприятия, а вот Рогозин в нем участия не принял вовсе.

«Хотел бы, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, — жалуется Рогозин РИА Новости. — Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно».

Глава «Роскосмоса» также настаивает на том, что россиян не удивить западными разработками, а «талантливые инженеры и конструкторы» у нас и свои есть. «В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала», — говорит чиновник.

Отметим, что Илон Маск не работает инженером или конструктором, а является скорее управленцем, так как руководит частными компаниями SpaceX и Tesla. При этом решения его компаний, связанные с освоением космоса, в некоторых аспектах дали фору российским разработкам.