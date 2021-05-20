"Путин, разберись": блогеров-миллионников возьмут под контроль после трагедии в Казани

Трагедия в Казани заставила в очередной раз обратить внимание на деятельность блогеров. «Казанский стрелок» Ильназ Галявиев на протяжении нескольких месяцев показывал оружие в соцсетях и открыто рассказывал в Телеграм-канале о своих чудовищных планах. Частный детектив Максим Заболотный уверяет: таких, как Ильназ, в Интернете десятки…

После казанской трагедии Роскомнадзор всерьез занялся проверкой деятельности блогеров. В Интернете было закрыто более 300 «опасных ссылок».

– Ужас берет от того, что так называемые блогеры выкладывают в Интернет, – говорит Максим. – Многие из них открыто пропагандируют насилие и грязь, ведут совершенно неподобающий образ жизни. Вспомните хотя бы Эдварда Била, устроившего аварию в центре Москвы. Или Настю Ивлееву, которую оштрафовали за превышение скорости. За ними следят дети, которые считают, что им можно вести себя так же.

Максим Заболотный//фото: личный архив

Сейчас веду расследование в отношение блогера-миллионника Руслава Баргаева. Я стал выяснять и узнал интересные детали. В данный момент его разыскивает военкомат – он не встал на учёт. Оказывается также, что в свое время он работал веб-кам моделью, показывая свои прелести подписчикам. Его беременная гражданская жена, которой чудом удалось от него бежать, рассказывает, как он избивал ее. При этом в соцсетях на него подписаны миллионы людей.

По словам детектива, в последнее время к нему все чаще обращаются родители рублевских детей, которые сутками напролет сидят в Интернете и наблюдают за жизнью блогеров.

– Родители беспокоятся, что, наблюдая за деятельностью блогеров, их дети меняются на глазах, – продолжает Максим. – Начинаешь проверять и понимаешь: многие из блогеров-миллионников открыто нарушают закон, чувствуя свою безнаказанность. Это серьезная проблема, которой нужно заниматься на самом высшем уровне.

В Интернете уже создано несколько петиций на имя Владимира Путина. «Путин, разберись!» – призывают авторы петиций.