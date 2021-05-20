"Кошмарят население": генерал МВД раскритиковал новый закон о контроле за оружием

В России ужесточают контроль над оружием после того, как 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе Казани. Сотрудники Росгвардии проверяют владельцев огнестрела и ставят их на учет. В ходе проверок, начавшихся после трагедии, у жителей Татарстана изъято свыше 40 единиц огнестрельного оружия.

В первом чтении Госдума одобрила законопроект, который ограничивает разрешения на приобретение оружия. Согласно документу, в выдаче лицензии на оружие будет отказано гражданам, осужденным два и более раза за преступления либо подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в пьяном виде, передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения и невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования. Владельцы оружия обязаны сообщать в Росгвардию о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия. В случае окончательного принятия законопроекта будет введен запрет хранения списанного оружия без уведомления Росгвардии.

Оценить ограничительные меры законодателей Sobesednik.ru предложил бывшему депутату Госдумы, генералу-лейтенанту милиции Александру Гурову.

– Как оцениваете ужесточение депутатами контроля над оружием?

– Эти меры приведут к дезорганизации, мы опять кошмарим население. Они дадут минимальный результат. Кто-то взял ключи и открыл сейф с оружием. Мы не спасемся, пока не влезем в мозги злоумышленника – не соберем информацию о человеке. Важно не с какого возраста, а кому выдавать оружие. Как он себя зарекомендовал? Обязательно нужна характеристика. Средств будет затрачено меньше.

– Много шума: повысить возраст, тревожные кнопки, охранять солдатами. А на самом деле нужно выполнять элементарнейшие вещи, которые не позволят таким людям, как Галявиев, получить оружие.

– Что это за меры?

– Элементарные. Первое: отдать разрешительную систему в полицию, потому что внутренние войска (Росгвардия) – это воинское подразделение, и там оперативного прикрытия нет, там разрешительная система сама по себе, а участковому до лампочки, потому что это не его уже обязанность. Второе: ввести систему характеристик с места работы и места жительства. Третье: в этой разрешительной системе должен сидеть человек, который будет заниматься легальным сбором сведений о кандидате – скрытым и открытым способом – т.е. где стоял на учете, как себя вел. Приходит человек получать оружие, а ему не дают, потому что выяснилось, что он в больнице стоял на учете. Вот и все. Но об этом никто не говорит.

– Выходит, с мерами ужесточения выдачи огнестрельного оружия мы наступаем на старые грабли. Что дадут эти проверки?

– После каждой стрельбы начинают проверять тех, кто владеет оружием. Возникает вопрос: зачем? Я оружие получил по документам, много лет им владею. Нет, начинают перепроверять. Для отчета! Дальше начинается – как укреплять школы? Батальонами, насыпными валами. Хорошо, сегодня школа, завтра расстреляют в магазине. Мы что, все магазины так будем укреплять? А так оно и будет. Главное – это общественное место, где люди, в кого можно стрелять.

– Я-то предлагаю проверку – не сбор информации от нарколога и психиатра. А где характеристика, что он из себя представляет.

Нужно делать установку по месту жительства – сбор гласным и негласным методом информации о том, что это за человек, где живет, какие отношения с соседями и т.п. Сейчас же много выясняется того, что заставило бы людей задуматься. Что же тут плохого?

– Ничего, кроме того, что сама система характеристик из советского прошлого…

– А из советского прошлого мы упустили очень важный момент. Может, даже самый важный. Было непреложное правило: если я хотел купить оружие, мне предлагалось вступать в общество охотников. И оружие мне могли продать только через год. Потому что я целый год должен ходить на охоту без оружия. И только после заключения общества охотников мне выдавалось оружие. Почему бы сейчас не ввести это?

– Ради того, чтобы обезопасить общество, предприниматель Дмитрий Потапенко предложил не забирать оружие, а раздавать его всем. В интервью «Собеседнику» бизнесмен ссылался на положительный американский опыт. Как вам его предложение?

– Глупость. Я знаю эту позицию. Это песня изъезженная и не имеющая никакой музыки. Воспользоваться оружием в суматохе практически невозможно, надо осознать ситуацию и успеть настроиться.

– Но самый главный аргумент – это США. Сколько там стрельбы и массовых убийств, а там 200 млн единиц оружия на руках практически у всех и почему-то никто не предотвратил, никто не застрелил зачинщика. Один случай я помню: учитель где-то в коридоре случайно обезвредил преступника. На практике заходит преступник в кинотеатр и убивает 60 человек, а оказывается, там были вооруженные люди. Не срабатывает эта система там, и у нас не сработает, а убийств будет значительно больше.

Это маразм полный. Если у нас с помощью сковородки, ножа и топора умудряются достигать 80% всех убийств, что же будет, если в их руки еще и револьверы попадут! В США даже смертная казнь не сдерживает от убийства. От преступления человека может сдержать психическое и нравственное состояние, и вокруг этого надо думать.