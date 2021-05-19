"Депутаты достали!": водители взбунтовались против новых штрафов в 2021 году

В сети появилось интервью главного юрисконсульта компании «Правокард» Анны Куклевой, которая рассказала о штрафах, которые могут грозить российским водителям летом. И информация эта оказалась настолько неожиданной, что вызвала народный гнев.

Так, Анна напомнила, что, отправляясь на отдых на свежий воздух, необходимо строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на автомобиле в запрещенную зону.

– Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования, штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1500-5000 рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей для юридических, – рассказала Куклева.

Перед выездом на природу рекомендуется проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа за появление на особо охраняемых природных территориях. К ним относятся, например, государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.

Денежными потерями грозит и нарушение водоохранной зоны. Как отмечается, по новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым неасфальтированным дорогам.

Штраф для физических лиц составляет 4500 рублей, для должностных – 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение уже 200-400 тысяч рублей.

– С точки зрения особого противопожарного режима, подъезжать к водоемам, которые находятся вблизи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещено. Также согласно статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров, – объяснила юрист.

Если протяженность реки и ручья составляет более 50 километров, то к водоему нельзя подъезжать ближе 200 метров, к реке длиной до 10 километров – ближе 50 метров, а если речь идет о море, то запретное расстояние увеличивается до 500 метров, уточняется в материале на портале Autonews.

Неожиданность таких штрафов оказалась в том, что россиянам, прежде чем выехать на природу, рекомендуется изучать кадастровые карты и длину рек. Сами понимаете, в таких условиях штраф можно «нарисовать» даже там, где его нет.

«Всё правильно! Люди, которые живут в деревнях, стонут от туристов на машинах. Они и от реки в метре машину хотят поставить, и колеса в реке помыть», – поначалу в дискуссии слово берут те, кто согласен со штрафами.

«Люди, купив авто, думают, что будут ездить там, где захотят, наплевав на законы и природу. Необходимо вводить полный запрет на съезд авто с автодорог», – дополняют первого оратора.

«Пешком, пешком ходи. Затоптали своими машинами и загадили мусором с них. Я бы любой съезд с автодорог автомобилям запретил!» – поддержка предыдущих комментаторов продолжается.

Но потом все же слово берут те, кто смотрит на проблему глубже.

«Адекватность законодателей просто поражает своей предсказуемостью… А дышать можно еще без штрафа? А национальный парк «Лосиный Остров», через который проходит МКАД? Как с ним быть? Или это другое? Меня возмущает, что я уже не могу вывезти свою семью отдохнуть на природе в России. Шашлыки нельзя, уху нельзя, к воде не подъедешь. Хочется взять что-нибудь тяжелое и треснуть того кто все это придумал», – заметил автор поста.

«Да, опять водителей хотят трясти. Олигархам и депутатам, захватившим прибрежную зону, не напоминают. Зачем, всё равно с них как с гуся вода. Хотя у большинства септиков нет, всё в реку стекает. Так что для резкого пополнения бюджета России рекомендую властям объявить «природоохранной зоной» всю территорию города Москвы», – считает житель столицы.

«Думцы все так законы принимают, главное принять, а как он работать будет – никого не волнует, так же с мусорной реформой, деньги люди стали платить больше, а все по-старому, как увозили на полигон, так и продолжают возить. К речке теперь нельзя подъехать, искупаться. Вот до чего дожили… А то, что дачки у «лучших людей» России в природоохранной зоне понатыканы, не хотят напомнить и прокомментировать?» – волна народного гнева нарастает.

«Как эти штрафы за всё уже достали!» – коротко, но в точку отмечает сибиряк.

«Зашибись. Теперь прежде чем заехать в лесок справить малую нужду, нужно взять выписку в кадастровой палате. Бу-а-а-а!» – иронизирует читатель.

«Это что за бред? Как человек должен понять, какой протяжённости река, почему не обязаны таблички вывешивать? Да в России большинство сельских дорог недалеко от реки или реку нужно пересекать», – отмечает житель глубинки.

«Нам еще «повезло», в средние века за нарушение охранной зоны смертную казнь применяли», – находит позитивное в негативном пенсионер.

«В те времена были господские земли. Вы хотите сказать, что сейчас господские земли называются природоохранными? Очень похоже, что так», – парируют ему.

«Конечно штрафы нужны, ведь надо пополнять бюджет! Ведь столько бюджетников висит на нём. Всякие Росгвардии, полиции, ФСБ, СВР, ФСО, армия, ФСИН, налоговая, судьи и много-много кто ещё!» – находит объяснение штрафам юрист.