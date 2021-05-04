Штрафы за сорняки – стопроцентный фейк! Андрей Туманов успокоил дачников

Бывший депутат Госдумы, председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал «Собеседнику» информацию, которая накануне взбудоражила всех дачников – о штрафах за сорняки на участках. Причем к сорным растениям закон причислил даже одуванчик, полевую мяту и ромашку.

– Это стопроцентный фейк, – сказал Андрей Туманов «Собеседнику». – Ситуация диагностирует только то, что наши люди исполнительную власть держат за идиотов. Ну вы сами представьте, кто будет это исполнять – запустят дроны над всеми участками или специальная сорняковая полиция отправится в рейды?! Смешно. Юристы, которые вбросили эту информацию, сделали это ради рекламы – вытянули из небытия какие-то законодательные нормы, которые не работают.

Единственное, за что реально могут оштрафовать – это за борщевик: от 300 до 500 рублей; для должностных лиц предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

– Теоретически – могут, но к дачникам это опять не относится. Борщевик – это сорняк заброшенных территорий, – продолжил главный садовод России. – Но даже если вы будете долго искать, и то вряд ли найдете, кого бы оштрафовали за борщевик – это из области мертвых норм.

Кстати, есть такая же норма 1962 года, которую просто забыли отменить – о запрете выращивания винограда, который у нас известен как «Изабелла». В свое время Франция его запретила, так как считали, что в «Изабелле» при брожении образуется повышенное содержание метилового спирта. В 1962 году этот закон приняли в СССР, и тут же про него забыли.

С тех пор про него никто не вспоминал, но он действует, так как Россия – правопреемница Советского Союза. Это закон действующий, и можно так же написать: караул, завтра будут штрафовать за выращивание «Изабеллы», но это из области юридической казуистики, которая никакого отношения к жизни не имеет.