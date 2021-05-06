"Очередной способ отбора денег у людей": россияне возмутились идее новых штрафов ГИБДД

Российские пользователи соцсетей отреагировали на инициативу снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч. МВД и Минтрансу поставлена задача согласовать позицию по этому вопросу.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, об этом стало известно из протокола заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. И идею Хуснуллину подал не кто иной, как лично заммэра Москвы и глава столичного дептранса Максим Ликсутов, который уже собаку съел на штрафах, а снизить нештрафуемый порог предлагает еще с прошлого года. По всей видимости, бюджет столицы срочно требует новых вливаний…

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», – рассказали в дептрансе Москвы. И даже привели данные ВОЗ, согласно которым вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 километров в час составляет 20%, в то время как при фактически допустимой – с учетом нештрафуемого порога – скорости 80 километров в час она увеличивается на 60%. Обо всем этом из своих источников узнал «Коммерсантъ».

Напомним, ранее правительство уже выступало с аналогичной инициативой, однако, как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты ее не поддержали. Также против снижения нештрафуемого порога выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Вот и сейчас эта новость была негативно принята секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

«Наша партия не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости до 10 км/ч. Решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений», – заявил Турчак через партийный Telegram-канал.

Не факт, что после этого выступления инициатива вообще продолжит существование, все-таки не последний человек в партии власти высказал свое «фи», но россияне, продолжающие отдыхать в майские праздники, не поленились прокомментировать новость в соцсетях.

«Лучше бы внесли инициативу дороги отремонтировать и сделать разметку со знаками, но на это нужно потратить деньги. А так можно ещё и заработать же, вот и весь ответ», – находит объяснение россиянин.

«Зачем что-то снижать? Не ремонтируйте дороги лет по пять, и денег своровать можно и ездить быстро перестанут», – дает лайфхак властям читатель.

«Штрафов им нужно больше... Ракеты не на что делать? Уже и пенсионный возраст повысили и штрафы теперь повсюду...», – переживает житель Москвы.

«Чем меньше порог, тем чаще водитель будет смотреть на спидометр, а не на дорогу – тем меньше шансов у пешехода», – предлагает свою логику еще один комментатор.

«Те, кто нарушал – будут нарушать, им пофиг. Просто надо отлавливать этих чудил», – еще одно предложение Минтрансу и МВД.

«Очередной законный способ отбора денег у населения, все прямо по Остапу Бендеру», – вспомнил классику студент.