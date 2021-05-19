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"Такого не видела даже я": депутат Шувалова рассказала о заседании суда над Платошкиным

Общество
16:33, 19 мая 2021

"Такого не видела даже я": депутат Шувалова рассказала о заседании суда над Платошкиным
Фото: скриншот с видео Youtube
Фото: скриншот с видео Youtube

 

Политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, который стал фигурантом уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений, можно считать заложником ситуации. Несмотря на то, что уголовное преследование Платошкина началось задолго до громкой истории с отравлением Алексея Навального, о нем многие попросту забыли, ведь повестка формировалась исключительно вокруг персоны «берлинского пациента», который, к тому же, и сам активно подбрасывал дрова в пламя разгорающегося противостояния с властями.

Между тем сам он находится под домашним арестом без малого год, а статьи, по которым преследуется Николай Николаевич, многие эксперты считают лишь поводом, отмечая, что проблемы у политолога и доктора исторических наук начались из-за резкой критики власти и позиции жесткого противостояния Кремлю. Более того, еще в июне минувшего года специалисты, проводившие экспертизу высказываний Платошкина на видеороликах в YouTube, пришли к выводу, что признаков экстремизма в его риторике нет. Но дело в все равно было заведено и с тех пор продолжается куда более длительная борьба за свободу, чем у того же Навального. Не так давно в Гагаринском суде Москвы состоялось очередное слушание в рамках дела Платошкина, на котором государственный обвинитель попросил для политика 6 лет лишения свободы. И это слушание многим показалось очередной демонстрацией способностей репрессивной машины.

К примеру, депутат Московской городской думы Елена Шувалова высказывается о суде над социалистом, как о явлении, которое ассоциируется у нее с «временами Нюрнберга», а также удивляется «жандармской обстановке» в зале судебных заседаний.

«Я была на судебном заседании от его начала и вплоть до самого конца. Я человек довольно опытный, который принимал участие в самых разных судебных заседаниях, но такого не видела даже я. Меня поразила жандармская обстановка, когда в каждом углу стоят приставы. Но самое интересное, это когда говорят, что человек нуждается в особом режиме, чтобы он хотя бы не умер, но представители прокуратуры и судья начинают утверждать, дескать, ничего страшного, обойдется, пусть сидит, мы ему даже жестче наказание дадим», – удивилась Шувалова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Тема: Платошкин

Рубрика: Общество

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