"Избыточная смертность": Венедиктов о третьей волне коронавируса в России

В последнее время эксперты стали чаще высказываться по поводу тревожной ситуации с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, в особенности это касается Москвы, где за последние двое суток резко повысились показатели госпитализации пациентов с COVID-19.

Разумеется, сегодня уже никто даже не пытается прогнозировать скорую победу над коронавирусом в России, напротив, часть наблюдателей высказывают удивление по поводу того, что власти никак не реагируют на рост показателей и даже говорят о том, что ожидать введения новых ограничений на данный момент не следует.

К примеру, как считает известный российский журналист, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, в действительности речь уже идет о третьей волне пандемии, о которой говорили ранее. Причем, добавляет он, причин усугубления ситуации много, начиная от общей расслабленности самих людей и появления новых штаммов вируса, заканчивая нежеланием властей ужесточать противоэпидемические меры.

«Только за вчерашний день в Москве 3073 новых заболевших коронавирусом. По большому счету, это третья волна – об этом уже говорили, хотя стыдливо не стали об этом упоминать. Это было ожидаемо по целому ряду различных причин. И появление новых штаммов, и даже то, что мы все расслабились и перестали предпринимать жесткие меры личной защиты и безопасности. И даже то, что власти не объявляют никаких новых ограничений, а лишь поддерживают уже действующие старые меры. Все это дает соответствующий результат.

Не трагично, если рассматривать по заполняемости коек в больницах, но трагично, если рассматривать тот факт, что уровень смертности напрямую от коронавируса все еще находится на уровне прежних месяцев, то есть свыше 50 человек в сутки. Полагаю, что избыточная смертность будет сохраняться у нас на уровне 25-35% в сравнении с 2019 годом», – заявил Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».