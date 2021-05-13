Власти утверждают, что цены на продукты питания "постепенно стабилизируются"

Пресс-служба правительства отчиталась о совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова по обсуждению динамики цен. Там утверждают, что рост цен замедляется и называют общие цифры, обещая следить за отдельными категориями продуктов, наиболее подверженными изменениям: яйцами, гречкой, хлебом и подсолнечным масло и сахаром.

«Цены на [продовольственные продукты] постепенно стабилизируются. В частности, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте», — говорится в заявлении кабмина.

Там также уверяют, что в апреле потребительская инфляция «замедлилась до 5,52%». Это, впрочем, не означает остановки роста цен на отдельные категории товаров.

Утверждается, что сезонный рост цен на плодоовощную продукцию составил всего 1%, динамика для отдельных продуктов из сегмента не приводится. Удорожание остальных продуктов за исключением плодоовощной продукции, по данным правительства, снизилось по сравнению с мартом с 1,2% до 0,7%. Опять же, приводится только общий показатель.

Белоусов также поручил ускорить разработку механизмов, позволяющих прогнозировать влияние общемировых цен на российские рынки.

При этом ранее сегодня стало известно, что продуктовые сети под давлением властей требуют от производителей хотя бы временно не повышать цены. Те при этом настаивают, что это необходимая мера. Специалисты отмечают, что в этом случае действительно не удастся избежать роста цен, его можно лишь отложить.