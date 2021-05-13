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Торговые сети уговаривают поставщиков отложить рост цен хотя бы до выборов

Общество
10:09, 13 мая 2021

Торговые сети уговаривают поставщиков отложить рост цен хотя бы до выборов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Одна из крупнейших торговых сетей в России «Летна» рассылает поставщикам сообщения с просьбой не поднимать цены на социально значимые продукты хотя бы до конца третьего квартала, пишет «КоммерсантЪ», то есть до конца сентября, когда завершатся выборы в Госдуму. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов подтверждает, что в случае, если повешение цен обусловлено объективными факторами, его действительно не получится избежать, а лишь оттянуть на время.

Хотя другие сети информацию не подтвердили, в правлении «Руспродсоюза» констатировали факт получения таких сообщений от ретейлеров. В организации сообщают, что производители уже год избегают повышения цен на социально значимые продукты, хотя издержки на сырье, ингредиенты и упаковку растут кратно. Ассоциация также сетует на то, что сети и сами не спешат снижать свою наценку и угрожают пожаловаться властям. Ибрагимов при этом говорит, что маржа сетей на этих категориях продуктов и так минимальна, потому что именно по ним о ценообразовании судят покупатели.

Источник газеты подтвердил, что некоторые производители намерены добиваться роста цен под угрозой остановить поставки. Также собеседник издания отметил, что письмо является результатом доминирующего положения «Ленты» на рынке.

Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин объяснил рост цен «жадностью» производителей и продавцов продуктов питания.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Общество

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