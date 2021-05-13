Цены на шоколад, помаду и зубную пасту резко вырастут из-за подорожания пальмового масла

Агентство Bloomberg предупреждает потребителей, что вследствие пандемии коронавируса цены на пальмовое масло выросли на 120% — сегодня тонна продукта стоит 1091 доллар. Спрос при этом на него ослаблен.

Из-за этого в ближайшее время существенно вырастут цены на шоколад и другие товары с использованием этого ингредиента, передает «Росбалт». Среди них губная помада, зубная паста.

Основными производителями пальмового масла являются Индонезия и Малайзия (84% от общих объемов). Из-за дефицита рабочих сократилось и производство масла, а со стороны главных импортеров — Китая и Индии — есть повышенный спрос.

Подсолнечное и соевое масло тоже выросло в цене — на 100% и 150% соответственно.