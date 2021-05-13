Путин предложил наградить сотрудников казанской гимназии медалями

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства выступил с предложением вручить госнаграды сотрудникам гимназии №175 в Казани, где 11 мая произошло массовое убийство, пишут «РИА Новости».

Президент отметил, что преподаватели действовали героически, закрывая собой двери кабинетов, давая ученикам покинуть гимназию.

Напомним, что в результате шутинга были убиты две учительницы и семеро учеников младших и средних классов.

«Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошло беда, безусловно, испытали настоящий шок, и, конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации», – заявил Путин.

Ранее устроившего стрельбу в учреждении 19-летнего Ильяза Галявиева арестовали на два месяца. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. По делу о массовом убийстве назначено более 30 экспертиз.