Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по искам Пригожина

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина и взыскал с юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь 1 млн рублей по двум искам, а также обязал удалить порочащие бизнесмена высказывания и опровергнуть их. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Суд частично удовлетворил два иска Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Соболь и взыскал с нее по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили в суде.

Первый иск был подан после публикации ролика на YouTube-канале «Навальный Live», в котором Соболь обвинила бизнесмена в организации покушения на своего супруга Сергея Мохова. Пригожин требовал взыскать с нее 5 млн рублей и удалить все высказывания и опровергнуть их.

Второй иск был подан из-за публикации Znak.com, где Соболь заявляла о причастности Пригожина к поставке в детские сады некачественных продуктов. Согласно решению суда, она обязана опровергнуть свои утверждения в течение 10 суток после вступления решения в силу.

В конце апреля адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил, что Симоновский районный суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей по статье об организации несанкционированного митинга 21 апреля.

Ранее Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ по «квартирному делу». Ее признали виновной в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева. Соболь с этим вердиктом не согласна.