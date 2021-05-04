Блогер рассказала, что ей предлагали 700 тысяч за видеопоздравление Путина

Популярная Instagram-блогер Дина Саева в интервью Ксении Собчак заявила, что ей предлагали вознаграждение за то, чтобы она поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения в 15-секундном ролике. За это ей обещали 700 тысяч рублей, но ценник прошлогодний.

«Мне предлагали большие деньги за то, чтобы я принимала госрекламу. 700 тыс. рублей было, я точно не помню. Это еще год назад было. [Просили] сделать видеопоздравление Владимиру Владимировичу. (…) Я никогда в жизни такого не делала, если бы я была с ним лично знакома, я бы поздравила, написала бы ему в личные сообщения. Странно, нет?» — приводит слова г-жи Саевой Znak.com со ссылкой на отрывок интервью в её сторис в Instagram. Sobesednik.ru в сторис девушки этого фрагмента обнаружить уже не смог, вероятно, фрагмент был удален оттуда, но он мог остаться в оригинальном интервью.

Напомним, что ранее и другие блогеры соглашались за деньги рекламировать, например, поправки к Конституции. Блогер Айза Анохина говорила, что ей за это предлагали 400 тысяч рублей (за один пост). Другой блогер устроил пранк, разослав соответствующие предложения по базе блогеров и в 18% случаев ему ответили предварительным согласием.