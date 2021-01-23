Модель из эротического календаря Путину вышла на митинг за Навального

Бывшая Мисс Декабрь («Хочу поздравить лично, позвоните») 23 января вышла на Пушкинскую площадь, чтобы поучаствовать в митинге.

Ксения Селезнева, как и другие 11 студенток МГУ, прославились на всю страну в 2010 году, когда поучаствовала в откровенных съёмках для полиграфического подарка Владимиру Путину.

По задумке организаторов, каждая девушка в нижнем белье, должна была символизировать один месяц.

Съёмка Ксении в самом конце календаря (декабрь) стала самой откровенной и самой загадочной. Напротив фото девушки стоял номер, по которому с ней можно связаться. При этом ни одного интервью после 2010 года она не дала и, судя по всему, вообще не училась в МГУ.

Сейчас она ведёт Инстаграм под ником xena_smid и, судя по контенту в нем, работает в элитном модельном бизнесе.

В своих сториз девушка нередко обыгрывает темы секса и политики.