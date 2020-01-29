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Почти каждый пятый блогер согласился прорекламировать поправки в Конституцию

Общество
15:24, 29 января 2020

Ютубер Александр Харчевников рассказал, что разыграл российских блогеров, предложив им разместить политическую рекламу. Видео, рассказывающее о пранке, юноша разместил на своем YouTube-канале.

По словам Харчевникова, после послания Владимира Путина к Федеральному собранию он решил выяснить, много ли российских медиаперсон, ютуберов и Instagram-блогеров пойдут на то, чтобы прорекламировать на своих страницах предложенные президентом поправки в Конституцию. Юноша создал фейкового персонажа по имени Геннадий Воронов, завел ему липовый почтовый аккаунт в Google, а в качестве аватарки использовал фотографию депутата Вячеслава Володина.

С этой почты он отправил письма с предложением пропиарить выступление президента 84 ютуб-блогерам, 29 «инстаграмщикам» и 23 медиаплощадкам.

Харчевников уточняет, что среди адресатов были, в частности, телеведущая Анастасия Ивлеева, издатель «N+1» Андрей Коняев, обозреватель девайсов Wylsacom, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Юрий Хованский. При этом двое последних, по словам автора пранка, согласились прорекламировать поправки в Основной закон, как и еще примерно 18% блогеров.

В конце видео Александр Харчевников призвал зрителей быть внимательнее и не принимать такую политическую рекламу за правду.

Между тем сетевые комментаторы предположили, что видео Харчевникова само может быть попыткой замаскировать под разоблачительный «эксперимент» реальные попытки близких к власти кругов разместить политическую рекламу в популярных блогах, отмечает Znak.com.

Теги: #Правки в Конституцию

Рубрика: Общество

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