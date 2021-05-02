МВД запустит сервис "Антимошенник" для борьбы с телефонными аферистами в декабре 2021-го

Новое приложение позволит блокировать звонки и сообщения с номеров, с помощью которых раньше совершались преступления.

Пресс-служба МВД России рассказала о разработке мобильного приложения для борьбы с телефонными мошенниками под названием «Антимошенник». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает ведомство, сервис разработают для приложения МВД к 25 декабря 2021 года. На разработку сервиса ведомство потратит 44,9 миллиона рублей.

С помощью обновления приложение сможет уведомлять пользователя о том, что ему звонят или отправляют сообщение с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Звонки от мошенников можно будет заблокировать.

Отмечается, что в приложение будет также добавлен «Белый список», игнорирующий блокировку приложением МВД входящего вызова, SMS, MMS. Модуль ограничит возможность выдачи предупредительных уведомлений.

В МВД отметили, что у пользователя будет возможность добавить телефонные номера самостоятельно.

Приложение МВД России будет доступно для скачивания в AppStore и Google Play.