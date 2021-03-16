Мошенники начали грабить россиян с помощью телефонных сообщений "от государства"

О новой схеме мошенничества под видом программы поддержки от государства рассказала агентству РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, злоумышленники массово рассылают сообщения о получении «бонусов» от государства по программе поддержки. В сообщении говорится о необходимости перейти по ссылке для подтверждения получения средств. Данная ссылка обычно ведет на копию ресурса какого-либо ведомства, на котором просят ввести свои персональные данные и информацию о банковских картах.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — сказала Лазарева.

Она добавила, что преступники уже использовали похожую схему с фейковыми выпусками новостей федеральных каналов через рекламу в соцсетях, а сейчас ее изменили для адресного использования через рассылку СМС, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться.

Руководитель проекта ОНФ напомнила, что любая адресная помощь и поддержка государства производится исключительно по запросу гражданина.

Напомним, что в конце 2020 года Центробанк рассказал об увеличении роста мошенничества с использованием электронных средств платежа с июля по сентябрь на 32% в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Дмитрий Каверин.