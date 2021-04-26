Прокуратура выявила картельный сговор почти 20% поставщиков лекарств

Двадцать процентов поставщиков лекарств в России состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах. Об этом, как передает РИА Новости, заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на заседании Совета законодателей в Госдуме.

Буксман рассказал, что надзорное ведомство уделяет особое внимание выявлению нарушений на российском фармацевтическом рынке. Так, по его словам, факты недобросовестной деятельности поставщиков лекарств были выявлены в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

Он пояснил, что картельные сговоры в этой сфере ведут к дополнительным расходам бюджетов.

«Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены. Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%», — отметил замгенпрокурора.

Ранее российские фармкомпании заявили о возможном дефиците лекарств. Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП) предупредили, что пациенты могут столкнуться с дефицитом лекарств из-за введения новых правил госзакупок, которые предполагают, что преимущество на аукционах получат компании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Авторы инициативы считают, что это поможет обеспечить производство большинства критически важных для системы здравоохранения лекарств в течение нескольких лет и не зависеть от зарубежных поставок. Однако, по мнению сопредседателя ВСП Юрия Жулева, при отсеве препаратов произойдет ограничение пациентов в их выборе. «Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — заключил он.