Аптечные сети теряют прибыль из-за экономии россиян на лекарствах

О падении выручки российских аптечных сетей с начала 2021 года на 12% — до 331,6 млрд рублей— сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group.

По подсчетам аналитиков компании, самым слабым по выручке оказался март: тогда она сократилась на 26,1%, до 118 млрд рублей. Для сравнения, в марте 2020-го на фоне локдауна и ажиотажного спроса аптечные сети продали препаратов на 159,8 млрд, показав рост более 80%.

Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что «с начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств».

На фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне успели сделать большие запасы лекарств и сейчас используют их, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

На данный момент наблюдается снижение продаж противовирусных препаратов и лекарств на основе парацетамола, так как в марте прошлого года на них был очень большой спрос. Также в первом квартале показали спад антисептик хлоргексидин и оксолиновая мазь.

По мнению Беспалова, ситуацию на рынке усугубил рост цен на лекарства из-за падения курса рубля. Он добавил, что на фоне неуклонного падения доходов населения даже незначительное повышение цен на лекарства чувствительно для потребителей.

Эксперты считают, что ситуация может измениться во второй половине 2021 года.