Фармкомпании заявили о возможном дефиците лекарств из-за новых правил госзакупок

Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП) предупредили, что пациенты могут столкнуться с дефицитом лекарств из-за введения новых правил госзакупок, сообщает газета «Известия».

Соответствующее письмо организации направили главе правительства Михаилу Мишустину. В нем говорится об инициативе Минпромторга по введению принципа «второй лишний» при госзакупках стратегически значимых медицинских препаратов. Новый принцип предполагает, что преимущество на аукционах получат компании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Авторы инициативы считают, что это поможет обеспечить производство большинства критически важных для системы здравоохранения лекарств в течение нескольких лет и не зависеть от зарубежных поставок.

По мнению сопредседателя ВСП Юрия Жулева, при отсеве препаратов произойдет ограничение пациентов в их выборе. «Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — заключил он.

Авторы письма отмечают, что в результате действия этого механизма в 2020 году снизилась доступность востребованных медикаментов и их пришлось дозакупать в ручном режиме.

Минпромторг обосновал необходимость нововведения технологическими и экономическими преимуществами для развития локального производства полного цикла препаратов для лекарственного обеспечения граждан.

В ФАС не смогли дать оценку готовящемуся механизму, так как соответствующие проекты нормативно-правовых актов не поступили в ведомство, пишет издание.