Данные ученого РАН об оттоке 70 тысяч исследователей из России за год опровергли

Редакция телеграм-канала «Демография упала» усомнилась в подлинности данных, озвученных главным ученым секретарем РАН Николаем Долгушкиным.

Напомним, ранее Николай Долгушкин заявил, что с 2012 года число ежегодно уезжающих из России ученых и высококвалифицированных специалистов выросло с 14 тысяч человек до 70 тысяч в настоящее время.

Авторы телеграм-канала отмечают, что в заявлении неизвестно, о каких сотрудниках идет речь. При этом известно, что, по данным Росстата, в 2019 году из России уехали 73 тысячи человек. Из них 62 тысячи человек — люди с вузовским образованием. При этом только у 360 человек из них имеется кандидатская или докторская степени.

В общее число уехавших входят и те иностранцы, которые прожили в стране более девяти месяцев.

При всех проблемах недоучета выезда россиян из стран, ежегодный отток ученых из РФ можно рассчитывать в сотнях человек, но не в тысячах и не десятках тысяч, настаивают авторы канала о демографии.