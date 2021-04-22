В Кремле не считают трагедией тот факт, что российские ученые уезжают из страны

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нет ничего критичного в том, что отечественные специалисты покидают Россию.

Песков отметил, что «какие-то ученые уезжают, какие-то возвращаются». «Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», — пояснил представитель Кремля, слова которого приводит «Интерфакс».

Он добавил, что ученые — свободные люди и работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты и существует наиболее комфортные условия.

По его мнению, «это жесткая конкурентная среда, эта среда должна быть комфортной для ученых, они должны реализовывать свои знания, свой талант, потенциал».

Пресс-секретарь подчеркнул, что государство и частные структуры должны создавать такие условия для специалистов, и отметил, что Россия тоже участвует в мировой конкуренции за ученых.

По словам главного ученого секретаря Российской академии наук Николая Долгушкина, число ежегодно выезжающих за границу специалистов в России увеличилось в пять раз, с 14 тысяч в 2012 году до почти 70 тысяч человек в 2021 году.

В общей сложности с 90-х годов число ученых в РФ уменьшилось почти с миллиона до 348 тысяч.