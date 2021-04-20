С 1990 года в России снизилось число ученых с 992 тысяч до 348 тысяч

Основной отток научных специалистов из России в зарубежные страны пришелся на год, когда Владимир Путин вступил в третий президентский срок. С 2012 года число уезжающих ученых выросло с 14 тысяч человек в год до 70 тысяч человек в настоящее время.

Всего с 1990 года число деятелей науки в России снизилось с 992 тысяч человек до 348 тысяч, пишет «Новая газета» со ссылкой на главного ученого секретаря Российской академии наук Николай Долгушкин.

«Россия сегодня — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд идет сокращение числа ученых, занятых в исследовательской сфере»

, — цитирует издание Долгушкина. По его словам, страна три последних года Россия должна была увеличить число ученых на 35 тысяч человек, но вышло наоборот. Так, с четвертого места в мире по количеству исследователей РФ опустилась до шестой позиции.