В СПЧ придумали "QR-ошейники" для работающих на митингах журналистов

Похоже, в Совете по правам человека решили составить конкуренцию ИА «Панорама» и успешно с этим справились. Как стало известно «Коммерсанту», там подготовили документ, предписывающий журналистам на митингах обязательное ношение номерного знака с QR-кодом. Также журналисты обязаны будут числиться в неком «особом реестре».

Ряд членов Совета, в том числе Николай Сванидзе, подтвердили изданию, что такой документ не просто действительно существует, но и активно рассылается по региональным представительствам в качестве руководства к действию. Хотя, по словам Николая Карловича, в Совете документ не обсуждали.

Если не зарегистрироваться в реестре, работать на акциях все равно будет можно, тем более что гнать представителя СМИ с митинга пока еще все-таки незаконно (пункт 7 статьи 47 закона «О СМИ»), но авторы документа как бы предупреждают: тогда, дорогой журналист, ты «должен понимать, что [твоя] деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном митинге». Впрочем, даже наличие всех бирюлек не гарантирует спокойного, насколько это возможно, освещения событий, так как все тот же документ предлагает Верховному суду «издать разъяснение», что все это не дает иммунитета к уголовной ответственности, если журналист допускает «агитацию, скандирование и т. п.»

Отметим, что множество журналистов из самых разных изданий, в том числе и вполне лояльных власти, не раз жаловались, что их яркие жилеты с надписью «Пресса», наличие пресс-карты и редакционного задания не производило на полицию никакого впечатления. Их задерживали и в лучшем случае отпускали из отделений полиции без протоколов, продержав там несколько часов. Не оштрафовали, но и фактически не дали сделать свою работу. Что-то подсказывает, что эта дополнительная «цветовая дифференциация штанов» сделает нашу работу проще и безопаснее. Это больше похоже на удобный способ составить список журналистов, пишущих про митинги, чтобы было проще препятствовать их работе.

И, что самое печальное, все это придумали не в ИА «Панорама».