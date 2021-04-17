Сенатор и депутаты пришли на первый в этом году митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске прошла первая в 2021 году акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает городской портал DVhub.

Причем, в отличие от всех предыдущих митингов и шествий, этот был согласован и прошел на Комсомольской площади с ограничением по численности — до 100 человек.

На мероприятие пришли не только горожане, но также сенатор от края Елена Грешнякова и ряд депутатов городского парламента: Михаил Сидоров, Наталья Жирякова и Денис Куратов. По данным СМИ, посетила митинг и журналистка из Норвегии, которая хочет написать репортаж об ожиданиях жителей от лета перед выборами в России.

На плакатах участников мероприятия были надписи «Я/МЫ Сергей Фургал», «Путин, отпусти Фургала. Ждем его дома!», «Свободу Фургалу», «Мой губернатор невиновен! Свободу!», «Голосовал за Фургала, так отстаивай его!» и другие.

На акции работала полиция, а участникам раздавали бумажные номера, чтобы соблюсти ограничение в сто человек, и регулярно просили их поднять карточки, чтобы удостовериться, что туда не попали лишние люди.