Агрономы жалуются на нехватку 30 тысяч мигрантов

В России производители земляники отказываются расширять площади под посадку ягоды, а некоторые и вовсе сокращают их , поскольку опасаются потерять урожай из-за нехватки рабочих рук, пишет телеграм-канал «Агрономика» со ссылкой на Ягодный союз.

По данным Национального плодоовощного союза, в аграрном бизнесе сегодня не хватает около 30 тысяч человек. Дефицит кадров связывают с массовым оттоком трудовых мигрантов. Многие из них не смогли после зимы вернуться в Россию к старту сельскохозяйственных работ.

Сейчас для работодателей установлены определенные лимиты, когда они могут привлекать к работе трудовых мигрантов. Компания должна содержать штат сотрудников в объеме от 250 человек и иметь годовой доход — более 2 миллиардов рублей. Но ни одно из ягодных хозяйств в эти критерии не подпадает.

Минсельхоз предложил сократить требования для ангажирования иностранцев до 15 человек и годовой доход — до 120 миллионов рублей.