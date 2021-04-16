От стран СНГ потребовали решить вопрос трансфера для их граждан из РФ

От стран СНГ потребовали вывезти из России всех уроженцев этих государств без урегулированного гражданского статуса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы МВД Александра Горового.

Спецведомствам СНГ дали срок до 15 июня, чтобы они решили вопрос с передислокацией граждан. Часто мигранты остаются со всеми правовыми проблемами в России, потому что родные страны и родственники не могут или не планируют оплачивать трансфер.

«Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — говорит Горовой.

В случае, если до середины июня вопрос по каким-то гражданам не будет решен, их может ждать наказание вплоть до выдворения и закрытия границ.

Всего в России сейчас находятся более одного миллиона человек из СНГ с неурегулированным гражданским статусом, пренебрежительно называемых в повседневной политической речи «нелегалами». Из них треть составляют граждане Узбекистана (332 тысячи человек), 247 тысяч человек из Таджикистана, 152 тысячи украинцев, 120 тысяч азербайджанцев, 115 тысяч киргизов.