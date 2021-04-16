Скандальная блогер Божена Рынска оскорбила мусульман. Что ответит Кадыров?

Светская львица назвала представителей ислама самыми последними словами.

46-летняя блогер Божена Рынска регулярно старается напоминать о себе всевозможными провокационными высказываниями и публичными обвинениями. На этот раз женщина прошлась по французским мусульманам, назвав их в своем телеграмм-канале такими определениями, которые легко попадают по статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии.

Возмутило Божену то, что одна известная компания-производитель минеральной воды была вынуждена извиниться за свой мотивирующий пост в Твиттере. В нем производители воды напоминали о пользе потребления H2O фразой: «А вы уже выпили свой литр воды сегодня?»

Но вскоре выяснилось, что это глубоко оскорбило французских мусульман, у которых сейчас Рамадан, и пить воду днем им нельзя.

Божена не смогла пройти мимо этого вопиющего, на ее взгляд, факта толерантности и разразилась нецензурной бранью в адрес всех мусульман, которые якобы диктуют свои правила в столице Франции.

Совершенно не считаясь с религиозными чувствами верующих, Рынска позволила себе чересчур резкие высказывания.

Фото: скриншот телеграмм-канала Божены Рынски

И вероятно, Божене уже сейчас стоит начать готовиться отразить атаку российских мусульман за те категоричные и оскорбительные фразы, которые она бросила в лицо представителям ислама. Возможно, Рынске ответит лично лидер Чечни Рамзан Кадыров, который никогда не проходит мимо подобных высказываний в адрес мусульман.

Вряд ли на этот раз выходка Божены Рынски останется незамеченной. Вспомнить хотя бы историю с волной негатива, которая накрыла Ксению Собчак – вплоть до угроз лишить ее головы – осенью прошлого года поле того, как она назвала Эммануэля Макрона своим героем. Лидер Франции тогда заявил: его страна продолжит публиковать карикатуры «Шарли Эбдо» – и это на фоне масштабных волнений после убийства учителя Самуэля Пати, который показывал ученикам карикатуры из того самого журнала.

«Они же добиваются своего – про Мухаммеда и мусульман все бояться даже пошутить! – негодовала Ксения в Instagram. – Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое – мой герой».