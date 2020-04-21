"Я мёртвая мать": Божена Рынска отдала новорожденную дочь няне

45-летняя журналистка Божена Рынска не скрывает своего счастья, когда рассказывает о новорожденной дочери. Малышка Женечка, напомним, была зачата после смерти супруга Божены – телепродюсера Игоря Малашенко.

Рынска долго боролась с депрессией и теперь старается делать все, чтобы не грустить и не передавать это настроение ребенку. Поэтому она наняла няню и поручила ей все бытовые заботы по уходу за ребенком. Рынска пожаловалась, что ее горничная находится на карантине, поэтому убирать квартиру и готовить еду ей приходится самой.

– Для памперсов есть няня, а я должна следить за своим состоянием – не быть раздражённой, быть весёлой, готовить поесть няне и кормить ее. Главное – я должна побороть приступы депрессии, чтобы ребёнок не чувствовал могильного холода от мертвой матери.

Рынска упрекнула своих подписчиков в Инстаграм в том, что те завалили ее обвинениями: мол, слишком мало времени уделяет новорожденной. Божена ответила, что теперь она кормилица в семье. Сейчас Рынска все время занимается зарабатыванием денег. Например, рекламирует пластического хирурга, который делал ей веки и подтяжку лица.

– Моя роль в семье чуть более папская, – сообщила Рынска. – Я обеспечиваю выживание: зарплату няне, еду и памперсы ребёнку, дорогие визиты врача. С утра, если ребёнок борется со сном, и явно его побеждает, ее привозят ко мне в гостиную. Я пью кофе и рассказываю Женечке что-то. Вечером, если колики, я беру дочь к себе на живот и успокаиваю. И я добываю все детские вещи – от коляски до одежды. У нас уже три рекламных контракта. Я искренне не понимаю, зачем я нужна, если детка спит. Бывает, она засыпает, выпив последнюю каплю. Просто отрубается, и все.