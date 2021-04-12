В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова

Об открытии в столице мемориальной стелы в честь дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова в день Космонавтики сообщает корреспондент ТАСС.

Стела памяти Алексея Леонова была установлена на здании Альфа-Банка на улице Маши Порываевой, дом 11, строение 3. В этом здании в последние годы жизни Леонов работал в качестве советника первого заместителя председателя совета директоров банка.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В начале 60-х он был зачислен вместе с Гагариным в отряд космонавтов. А 18 марта 1965 года Леонов первым в мире совершил выход из космического корабля продолжительностью 12 минут девять секунд. В июле 1975 года, когда состоялась первая в истории стыковка космических кораблей разных стран, он был командиром корабля «Союз-19», который совершил состыковку с американским «Аполлоном».

«Алексей Архипович был наставником нашим. В отряде, будучи главой отряда космонавтов, знал всех, даже всех детей космонавтов», – отметил герой Советского Союза космонавт Александр Волков.

Член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман рассказал, что Леонов всегда шел против правил. «Только потому что он брал на себя ответственность нарушать правила, он вернулся живым и успешно завершил свой знаменитый выход в открытый космос», – подчеркнул Фридман.

Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года на 86-м году жизни. Его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Он был первым человеком на планете, который вышел в открытый космос.

После мероприятия прошло возложение цветов в память о выдающемся космонавте.