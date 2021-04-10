РПЦ официально регламентирует экзорцизм. "Изгонять бесов" будут по процедуре

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил журналистам, что комиссия по богословию Русской православной церкви (РПЦ) составила перечень документов, которые регламентируют процесс «изгнания бесов» из человека, или экзорцизма, передает РИА Новости.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации», — сказал руководитель пиар-отдела Московского патриархата, отметив, что разглашать содержание документа до его публикации он не будет.

Проект постановления РПЦ будут обнародованы по завершении работы в специальных комиссиях Межсоборного присутствия и редакционной группы. После этого в него могут быть внесены отдельные правки.