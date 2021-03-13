В РПЦ советуют верующим избегать психоаналитиков – "православные психиатры" лучше

Глава пиар-отдела Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что психоанализ, особенно его направление, сформированное Зигмундом Фрейдом, не подходит для православных верующих. Он посоветовал не обращаться к специалистам этого профиля, хотя не исключил, что верующим могут понадобиться услуги врача-психиатра.

«В отношении психоаналитиков я могу сказать, что в основном я им не доверяю. Сам метод психоанализа в том виде, в каком он был когда-то сформулирован Фрейдом и в котором он практикуется многими современными психоаналитиками, в своей основе, на мой взгляд, имеет ложные установки. Поэтому я думаю, что обращаться к психоаналитикам верующим людям не следует», — приводит слова Илариона ТАСС со ссылкой на федеральное телевидение.

При этом, по его словам, если сотрудники РПЦ сталкиваются с психическими заболеваниями у прихожан, они все же обращаются к специалистам, имеющим медицинское образование, — к психиатрам.

Также Иларион добавил, что РПЦ рекомендует верующим пользоваться услугами «православных психиатров», то есть врачей, которые также являются прихожанами РПЦ.