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Какую квартиру и за сколько на самом деле купил в Испании митрополит Иларион

Общество
12:59, 26 декабря 2019

Иларион. Фото: Global Look Press
Иларион. Фото: Global Look Press

26 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством Патриарха Кирилла началось заседание Священного Синода. Накануне в околоцерковных кругах говорили не столько о нем, сколько о появившейся информации об испанском пентхаусе митрополита Волоколамского Илариона за миллион евро!

Статья об этой роскошной недвижимости вышла в «Новой газете» всего за четыре дня до заседания церковников. Наверняка, случайное совпадение, случившееся очень вовремя.

Митрополит Иларион курирует внешнюю политику РПЦ уже больше 10 лет и потому противников имеет, надо полагать, немало. 

«Собеседник» решил разобраться, каким образом простой (ну ладно, не самый простой, а высокопоставленный, но все же) священник стал обладателем роскошного двухэтажного пентхауса с бассейном в испанской Альтее в провинции Аликанте площадью более 235 м2 и стоимостью на момент покупки в 2011 году 950.000 евро (так оценили объект журналисты) Неужели, и правда, купил или «подарок», на что намекают недруги священника?

 

Жилой комплекс Mare Nostrum II. Фото из официального буклета застройщика

С доходами митрополита все просто — основная их часть состоит из авторских гонораров. Если открыть страничку Илариона в Википедии, можно только удивиться, сколько он написал книг, сочинил музыкальных композиций и снял фильмов. Более ста книг, в том числе на 20 иностранных языках (а это гонорары в валюте), около 80 фильмов, ролики в Ютубе с сотнями тысяч просмотров, музыкальные сочинения, исполняемые по всему миру. По самым скромным оценкам только на гонорарах священник может зарабатывать ежегодно до 100 тысяч евро. Немало. Но для покупки пентхауса в Испании все равно жидковато.

Может, священник не имеет отношения к пентхаусу? Да нет, имеет. «Собеседник» получил выписку из испанского кадастра и другие документы на эту недвижимость, согласно которым Григорий Алфеев (так зовут митрополита в миру) еще в 2011 году стал собственником квартиры в ЖК «Mare Nostrum II». Вот только и площадь ее по бумагам — гораздо меньше упомянутой в «Новой» (не 235, а 93,42 м2), и стоимость, указанная в договоре — скромнее (262.440 евро, включая налоги, по курсу 2011 года – около 10 миллионов рублей). Сумма приличная, но ведь не миллион евро! На такое солидных гонораров священника уже вполне могло хватить.

Мало того, как видно из документов, за эти 93 метра отец Иларион заплатил не все сумму, а лишь 16.440 евро. Остальное он должен был выплатить, согласно договору, после того, как застройщик погасит ипотеку. А ипотеку застройщик, упоминавшийся Михаил Боцко, до сих пор не погасил. 

Один из жителей комплекса на условиях анонимности рассказал «Собеседнику», что иерарх покупал квартиру для матери, известного писателя Валерии Алфеевой, которая воспитывала сына в одиночку. Он же назвал странной стоимость недвижимости, озвученную в российских СМИ. Самого митрополита в этом комплексе соседи видели лишь однажды.

В число соседей клирика, кстати, журналисты записали не только Тамару Гвердцители, но и экс-премьера Азербайджана Новруза Мамедова, хотя на самом деле, как показало расследование, речь идет о тезке политика, известном бизнесмене из Хабаровска и герое светской хроники

И почти все соседи жалуются, как отметила и «Новая газета», что при покупке их обманули, не поставив в известность об ипотечных обязательствах застройщика.

Что получается в сухом остатке: митрополит заплатил не миллион евро, а 16 тысяч, и владельцем квартиры по сути так и не стал, поскольку ипотечные обязательства застройщика как были так и остались. 

Что же касается долга по коммунальным платежам, то эту информацию «Собеседнику» оперативно подтвердить (или опровергнуть) не удалось.

Может удастся уточнить все позже, но к тому времени заседание иерархов РПЦ уже завершится, и интерес к раздутому медийному скандалу вокруг церковного «министра иностранных дел» исчезнет. Как черт перед ладаном.

Рубрика: Общество

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